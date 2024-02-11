رغم التتويج مرتين.. كوت ديفوار تخفق في النهائيات

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب كوت ديفوار لحصد النجمة الثالثة في تاريخه، والتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية، حين يصطدم مساء اليوم الأحد، بنظيره منتخب نيجيريا في نهائي أمم أفريقيا.

ويعد هذا التأهل للنهائي هو الخامس لمنتخب كوت ديفوار في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وحصد منتخب كوت ديفوار لقب البطولة في نسختي 1992 و2015.

حيث سبق لمنتخب كوت ديفوار التأهل لنهائي البطولة أعوام، 1992 و2006 و2012 و2015، توج منها بنسختين فقط.

وفي مفارقة غريبة أن جميع نهائيات كأس أمم أفريقيا الأربعة السابقة التي خاضتها كوت ديفوار انتهت بالتعادل السلبي كالتالي:

1992: تعادل مع غانا 0-0 وفاز بركلات الترجيح

2006: التعادل مع مصر 0-0 وخسر بركلات الترجيح

2012: تعادل مع زامبيا 0-0 وخسر بركلات الترجيح

2015: تعادل مع غانا 0-0 وفاز بركلات الترجيح

موعد مباراة كوت ديفوار ونيجيريا اليوم في نهائي كأس أمم أفريقيا 2023

تقام مباراة كوت ديفوار ونيجيريا اليوم الأحد 11 فبراير 2024، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا

تنقل مباراة كوت ديفوار ونيجيريا عبر بي إن سبورت "beIN AFCON 1" و"beIN AFCON 2" بالإضافة إلى قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على قمر النايل سات.