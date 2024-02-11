تطورات جديدة في إصابة نجم الزمالك ومفاجأة لـ جوميز

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن آخر تطورات إصابة أحمد فتوح التي تعرض لها مؤخراً، وموقفه من المشاركة في مباراة القمة أمام الاهلي في كأس مصر.

وكان فتوح قد تعرض لإصابة قوية أبعدته عن الملاعب الفترة الماضية، والتي كانت ضربة قوية لمدرب الزمالك الجديد، البرتغالي جوزيه جوميز.

وأوضح المصدر، أن أحمد فتوح يعاني مزق في العضلة الخلفية، ويحتاج ما يقرب من 3 أسابيع من أجل العودة للتدريبات الجماعية.

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وأكد على أن الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، يكثف جهوده في علاج فتوح، من أجل تجهيز اللاعب لمباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

وأشار إلى، أن فتوح سيخضع لفحص طبي في نهاية فبراير الجاري، من أجل تحديد موقفه النهائي من المشاركة في قمة الاهلي والزمالك المرتقبة.

وفي حال تم تجهيز فتوح قبل مواجهة الاهلي، ستكون مفاجأة سارة لـ جوميز الذي يعاني من ضعف في هذا المركز.

وكان الزمالك قد تعاقد مع 10 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية بالموسم الحالي، على رأسهم المدافع الفلسطيني ياسر حمد، وصانع الألعاب عبد الله السعيد.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الاهلي في نهائي كأس مصر، يوم الجمعة الموافق 8 مارس في المملكة العربية السعودية.