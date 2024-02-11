موقف بنزيما من المشاركة في مباراة الاتحاد السعودي ضد نافباخور

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن موقف الفرنسي كريم بنزيما، من المشاركة في مباراة الاتحاد السعودي ضد نافباخور الأوزبكي، في بطولة دوري أبطال آسيا.

يواصل فريق الاتحاد السعودي استعداداته لملاقاة نافباخور الأوزبكي، في إطار منافسات دور مجموعات دوري أبطال آسيا بنسختها الحالية.

وأثار غياب كريم بنزيما عن تدريبات الاتحاد السعودي، الجدل كثيراً خلال الفترة الماضية، حتى أصبح مستقبله غامضاً مع الفريق، خاصة بعد صداماته الأخيرة مع مدربه الأرجنتيني.

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وأكدت صحيفة “سبورت” السعودية، على تواجد بنزيما في قائمة الاتحاد لمباراة نافباخور الأوزبكي، المقرر خوضها يوم الخميس المقبل.

كما أن الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر “إكس”: نشر صور لتواجد بنزيما في التدريبات الجماعية يوم الجمعة والسبت، استعداداً لمشاركته في مواجهة الفريق الأوزبكي.

وكان مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة، قد أكد على مشاركة النجم الفرنسي عندما يصبح جاهزًا بدنيًا، بعد قرار تدريبه منفرداً.

ومن المقرر، أم يلتقي الاتحاد مع نافباخور يوم الخميس المقبل، في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة ، الخامسة بتوقيت السعودية، على ملعب الأخير.