شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أهداف لموديست وكهربا تزين استعدادات هجوم الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر بعدما تسابق الثنائى أنتونى موديست ومحمود كهربا على تسجيل الأهداف فى التراي ماتش الذى أقيم أمس، السبت، باستاد مختار التتش ضمن استعدادات المارد الأحمر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها الجمعة المقبل بدوري أبطال أفريقيا.

وتسابق موديست وكهربا على تسجيل الأهداف، حيث سجل اللاعب الفرنسى أربعة أهداف بالأمس، فيما أحرز كهربا هاتريك ليقود الثنائى الفريق للفوز 7/3.

من جهته استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على البدء بمحمود عبد المنعم كهربا أساسياً في خط هجوم الفريق أمام شباب بلوزداد فى دورى ابطال أفريقيا رغم ظهور الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق بشكل جيد خلال المباريات الودية التي خاضها الأهلي الفترة الأخيرة وتسجيله ثلاثة أهداف في وديتين بمعسكر الامارات وامام سموحة بالقاهرة.

ويميل كولر للدفع بـ كهربا أساسياً أمام بطل الجزائر ربما بسبب عامل اللياقة أو حاجة موديست لمزيداً من الوقت للتأقلم مع الأجواء الأفريقية خاصة في المباريات التي تُقام خارج مصر ، وينوي المدير الفني الإحتفاظ بالمهاجم الفرنسي على دكة الإحتياط تمهيداً للدفع به في أي وقت بديلاً لـ كهربا حسب مجريات اللقاء المُرتقب الذي يسعى فيه الأهلي لحصد النقاط الثلاثة من أجل قطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور التالي في البطولة.