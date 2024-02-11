بنزيما يدعم قائمة اتحاد جدة أمام نافباخور الأوزبكي بدور أبطال اَسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن الدولي الفرنسي كريم بنزيما سيستمر داخل صفوف فريقه اتحاد جدة السعودي خلال الفترة المقبلة، على الرغم من التكهنات والأنباء التي ترددت حول نية اللاعب في الرحيل عن العميد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكدت صحيفة "سبورت" السعودية، أن الدولي الفرنسي سيتواجد في قائمة النمور لمواجهة نافباخور الأوزبكي، ضمن منافسات دوري أبطال اَسيا لهذا الموسم".

وكانت تقارير صحفية إنجليزية في وقت لاحق، قد أشارت إلى أن كريم بنزيما يرغب في الرحيل عن صفوف اتحاد جدة بعد الأزمات التي حدثت معه خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب النادي الأوزبكي، ضمن منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال اَسيا، حيث ستنطلق المباراة في تمام الرابعة مساء بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية يوم الخميس المقبل.