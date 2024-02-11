محمود فايز يكشف سبب التجديد مع منتخب سوريا بعد كأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمود فايز مدرب منتخب سوريا أن النجاح فى بطولة كأس أمم آسيا كان السر فى تجديد التعاقد، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مجهود أكبر من أجل التأهل لكأس العالم 2026 مع المنتخب السوري.

وقال محمود فايز فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" التجديد مع منتخب سوريا أسعدني وأسعد أيضًا هيكتور كوبر، الحمدلله بعد نجاحنا فى بطولة كأس أمم أسيا الأخيرة كان هناك رغبة فى البقاء مع المنتخب السوري

وأضاف:" نسعي لاستمرار النجاح مع منتخب سوريا خلال المرحلة المقبلة بعد التأهل التاريخي فى بطولة أسيا الأخيرة قبل الخروج بركلات الترجيح أمام منتخب إيران القوي المتطور بشدة

وتابع فايز:" عقدنا مع منتخب سوريا كان لمدة عام ولكن بعد النجاح فى كل الظروف الصعبة سنستمر، وسنواصل العمل، وأحب أشكر الإمارات والسعودية على إقامة واستضافة معسكرات منتخب سوريا طوال الفترة الماضية.

طالع المزيد من الأخبار عبر بوابة الخليج 365 من هنا