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الإسماعيلي يقدم صفقاته الجديدة بحضور أبو جريشة وعماد سليمان.. صور

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القاهرة - سامية سيد - عقد النادي الإسماعيلي مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر النادي لتقديم صفقاته الجديدة، بحضور على أبوجريشة رئيس قطاع الكرة، وعماد سليمان المشرف العام على الفريق الأول، فضلا عن مصطفى شلة أمين الصندوق، وأحمد فهيم عضو مجلس الإدارة.

 

بدأ المؤتمر بكلمه افتتاحية من قبل أحمد سليمان المتحدث الرسمي باسم النادي، رحب خلالها بالضيوف، مؤكدا أن النادى مؤسسة عريقة نجحت في تخطي الصعاب وكان آخرها حل أزمة إيقاف القيد والفضل يعود في ذلك لمجلس الإدارة تحت قيادة المهندس نصر أبو الحسن.

 

كما تم عرض فيلم تسجيلي خلال المؤتمر عن أبرز إنجازات مجلس الإدارة منذ توليه المهمة.

 

من جانبه أكد على أبو جريشة أن الإسماعيلى مر بفترة عصيبة بسبب سياسات من قبل مجلس الإدارة السابق ساهمت في إغراقه بالديون، مطالبا بضرورة تضافر الجهود لعبور تلك الأزمة وإعادة الفريق لسابق عهده في ظل الدعم اللامحدود من قبل الجماهير العظيمة التي دائما ما تضرب اكبر مثال في مساندة اللاعبين رغم الظروف الصعبة.

 

وفي نهاية المؤتمر تم تقديم اللاعبين وسط اهتمام إعلامي من كافة وسائل الإعلام المختلفة.

ونجح النادي الإسماعيلي فى ضم مجموعة مميزة من اللاعبين هم هشام محمد، وإريك تراوري، وأحمد الشيخ، وعبد الكريم مصطفى، وحاتم سكر، وعلي الملواني، وعبد الرحمن الدح، والكونغولي موزيس مهاجم مواليد 2005.

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مؤتمر الإسماعيلى 

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-جانب من المؤتمر 

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مؤتمر تقديم نجوم الإسماعيلى 

 

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مؤتمر الاسماعيلى

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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