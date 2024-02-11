شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد موعد المؤتمر الصحفى لتقديم حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة الثالثة عصر الأربعاء المقبل موعداً للمؤتمر الصحفى لإعلان تنصيب حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر فى المرحلة المقبلة، خلفا لروى فيتوريا على أن يقام المؤتمر الصحفى بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.
وينتظر اتحاد الكرة عودة حسام حسن من كوت ديفوار بعدما تلقي دعوة لحضور نهائي كأس الأمم للاجتماع معه ومناقشة خطط المنتخب وخاصة معسكر مارس المقبل.
وأضاف حسين، إن عودة الحماس للجماهير ستكون بوجود التوأم حسن في الفريق الفني، لذا يجب دعم الجماهير والجهاز الفني في الفترة المقبلة، وتوفير جميع احتياجات الجهاز الفني الجديد، وإن المباراتين المقبلتين في شهر يونيو ستكون نقطة تحول في كرة القدم المصرية.
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