قطار آرسنال يدهس وست هام بسداسية نظيفة في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - دهس آرسنال نظيره وست هام يونايتد بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لندن في الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أمطر فريق آرسنال شباك وست هام يونايتد بالأهداف ليسجل نص دستة في شباك الفريق اللندني.

استهل آرسنال مهرجان الأهداف في الدقيقة 32 عبر مدافعه الفرنسي ويليام صاليبا، قبل أن يسجل بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 41 عبر ركلة جزاء، ثم سجل جابريل ماجاليس ثالث الأهداف بعد 3 دقائق.

ثم سجل لياندرو تروساد رابع أهداف آرسنال قبل نهاية الشوط الأول، بصناعة النرويجي مارتن أوديجارد ليتقدم المدفعجية برباعية نظيفة في الشوط.



ثم في الدقيقة 63 سجل بوكايو ساكا خامس الأهداف لآرسنال قبل أن يضيف ديكلان رايس الهدف السادس بعد دقيقتين فقط.



وشارك في اللقاء محمد النني في الدقيقة 67 بعد غياب طويل للإصابة، وخروج اللاعب من التشكيل الأساسي في أكثر من مناسبة بقرار فني من أرتيتا، ودخل بدلا من رايس.



رفع آرسنال رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث بعد خوضه 24 مباراة، فيما يتوقف رصيد وست هام يونايتد عند 36 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.