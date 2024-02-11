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تشكيل أستون فيلا الرسمي أمام مانشستر يونايتد

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني لفريق أستون فيلا الأول لكرة القدم عن التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر الممتاز لهذا الموسم.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا 

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ماتي كاش- دييجو كارلوس- كليمونت لونجليه- أليكس مورينو

خط الوسط: بوباكار كامارا- جاكوب رامزي- دوجلاس لويز

خط الهجوم: ليون بايلي- أولي واتكينز- جون مكجين

يذكر أن اليونايتد يحتل المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، فيما يحل أستون فيلا في المركز الخامس برصيد 46 نقطة

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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