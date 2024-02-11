ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على وست هام.. صراع القمة

يكشف لكم “كورة 365” عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوز أرسنال الكبير على وست هام يونايتد في الجولة الـ 24.

تواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، مع منافسه وست هام يونايتد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

وانتصر أرسنال على وست هام يونايتد، بستة أهداف دون رد، في اللقاء الناري الذي جمع بينهما على ملعب لندن.

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جات سداسية أرسنال في هذا اللقاء، عن طريق كل من ويليام ساليبا، وبوكايوسا، وغابرييل دوس سانتوس، ولياندرو تروسار، وديكلان رايس.

يحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر ليفربول.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول، 54 .

2- مانشستر سيتي، 52 .

3 -آرسنال، 52 .

4 -توتنهام، 47 .

5 -أستون فيلا، 46 .

6 -مانشستر يونايتد، 38 .

7- وست هام، 36 .

8- برايتون، 35 .

9 -نيوكاسل يونايتد، 33 .

10 -ولفرهامبتون، 32 .

11 -تشيلسي، 31 .

12 -فولهام، 29 .

11 -تشيلسي، 31 .

12 -فولهام، 29 .

13 -بورنموث، 27 .

14 -برينتفورد، 25 .

15 -كريستال بالاس، 24 .

16 -نوتينجهام فورست، 21 .

17 -لوتون تاون، 20 .

18 -إيفرتون، 19 .

19 -بيرنلي، 13 .

20 -شيفيلد يونايتد، 13 .