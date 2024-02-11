المقاولون يهزم فاركو في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق المقاولون العرب لمواليد 2003 على فريق نادي فاركو في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون في بطولة الجمهورية، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، وبموجب نظام بطولات الجمهورية الجديد ، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح عندما ينتهي الوقت الأصلي بالتعادل، ويحصل الفريق الفائز بركلات الترجيح على نقطة إضافية، وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.



تشكيل فريق المقاولون لمواليد 2003:

يقود الفريق المدير الفني الكابتن عبد العزيز مصطفي (زيزو) والكابتن سعد عبد الباقي مدرب الفريق و الكابتن تونسي سيد مدرب حراس المرمى والكابتن نادر نشأت مخطط أحمال و الكابتن سعيد صابر إداري الفريق والكابتن احمد سيد أخصائي إصابات الملاعب.

في سياق آخر، فاز فريق براعم المقاولون العرب مواليد 2010 على فريق نادى الطيران بثلاثية مقابل هدف، أحرزها مازن خالد ومحمد سعيد وأشرف عبد الجليل هدف لكل منهم ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملاعب الطيران، في بطولة دوري منطقة القاهرة للموسم الرياضي 2023 /2024.

ويقود الفريق الكابتن هيثم حسين مدير فني ويعاونه الكابتن محمد علي مدرب والكابتن حمدي حسين مدرب حراس والكابتن هاني عدلي إداري الفريق والكابتن أحمد ناصر أخصائي إصابات الملاعب.

يخوض فريق المقاولون العرب لكرة القدم ذات الساق الواحدة مبارياته مع سبع أندية المشاركة في الدوري المصري حيث يتدرب الفريق

بمعدل يومان في الأسبوع وسوف يقام بعض المباريات الودية قبل بدء الدوري.

