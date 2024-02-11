فريق المقاولون للساق الواحدة يستعد للمشاركة في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق المقاولون العرب لكرة القدم ذات الساق الواحدة مبارياته مع سبع أندية المشاركة في الدوري المصري حيث يتدرب الفريق بمعدل يومان في الأسبوع وسوف يقام بعض المباريات الودية قبل بدء الدوري.

في سياق آخر، نجح فريق براعم المقاولون العرب مواليد 2010 في تحقيق الفوز على فريق نادى الطيران بثلاثية مقابل هدف، أحرزها مازن خالد ومحمد سعيد وأشرف عبد الجليل هدف لكل منهم ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملاعب الطيران، في بطولة دوري منطقة القاهرة للموسم الرياضي 2023 /2024.



ويقود الفريق الكابتن هيثم حسين مدير فني ويعاونه الكابتن محمد علي مدرب والكابتن حمدي حسين مدرب حراس والكابتن هاني عدلي إداري الفريق والكابتن أحمد ناصر أخصائي إصابات الملاعب.

