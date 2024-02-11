"شممنا رائحة الدم".. ساكا يتحدث عن الفوز على وست هام بسداسية

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد بوكايو ساكا لاعب أرسنال الإنجليزي، إمكانية تسجيل الفريق المزيد من الأهداف، في مباراة وست هام يونايتد.
وفاز أرسنال على وست هام، بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.
وقال ساكا لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "كنا متقدمين 4-0 في الشوط الأول وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف".
وأضاف "شممنا رائحة الدم وذهبنا لقتل وست هام".
واختتم ساكا: "سعيد بتخطي الـ50 هدفا مع أرسنال، أهدرت بعض الفرص التي كان بإمكاني تسجيلها، لكنه إنجاز عظيم وأنا فخور بذلك".
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