"شممنا رائحة الدم".. ساكا يتحدث عن الفوز على وست هام بسداسية

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد بوكايو ساكا لاعب أرسنال الإنجليزي، إمكانية تسجيل الفريق المزيد من الأهداف، في مباراة وست هام يونايتد.

وفاز أرسنال على وست هام، بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وقال ساكا لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "كنا متقدمين 4-0 في الشوط الأول وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف".

وأضاف "شممنا رائحة الدم وذهبنا لقتل وست هام".

واختتم ساكا: "سعيد بتخطي الـ50 هدفا مع أرسنال، أهدرت بعض الفرص التي كان بإمكاني تسجيلها، لكنه إنجاز عظيم وأنا فخور بذلك".

اقرأ أيضًا:

الزمالك يسابق الزمن للحاق فتوح بمواجهة الأهلي

ديسابر: فخور بما قدمناه في البطولة.. ولهذا السبب فقدنا البرونزية

حازم إمام: كنت أتمنى اللعب مع عبد الله السعيد في الزمالك