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"شممنا رائحة الدم".. ساكا يتحدث عن الفوز على وست هام بسداسية

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محمد اسماعيل - القاهرة - أكد بوكايو ساكا لاعب أرسنال الإنجليزي، إمكانية تسجيل الفريق المزيد من الأهداف، في مباراة وست هام يونايتد.

وفاز أرسنال على وست هام، بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة 24 من .

وقال ساكا لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "كنا متقدمين 4-0 في الشوط الأول وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف".

وأضاف "شممنا رائحة الدم وذهبنا لقتل وست هام".

واختتم ساكا: "سعيد بتخطي الـ50 هدفا مع أرسنال، أهدرت بعض الفرص التي كان بإمكاني تسجيلها، لكنه إنجاز عظيم وأنا فخور بذلك".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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