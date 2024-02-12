شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل آية محمد لأولمبياد باريس.. ومجلس الاتحاد السكندرى يهنئ البطلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت آية محمد بطلة التايكوندو بنادى الاتحاد السكندرى ومنتخب مصر إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 وزن أقل من 67 كجم خلال التصفيات الأفريقية التى تقام حاليا بالعاصمة السنغالية داكار. وحرص مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، على تهنئة آية محمد لتأهلها إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 وزن أقل من 67 كجم، خلال التصفيات الأفريقية التى تقام حاليا بالعاصمة السنغالية داكار.

ووجه رئيس النادى تهنئته أيضا لمعالى الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ولمجلس إدارة الاتحاد المصرى للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى على هذا الإنجاز الكبير.