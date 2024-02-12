شكرا لقرائتكم خبر الأغنية الرياضية السعودية صوت الوطن في المحافل الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأغنية الرياضية السعودية ما زالت تتصدر المشهد الرياضي في كل المحافل التي تشارك بها المنتخبات السعودية، وعلى وجه الخصوص المنتخب الكروي الأول الذي نجح في الوصول لكؤوس العالم في 6 مناسبات.

وصدحت الأغنية السعودية الرياضية في المدرجات التي امتدت موجاتها إلى خارج الميدان الرياضي لتأخذ حقها ونصيبها في الشارع الرياضي العربي.

وأصبحت أغنية «الله الله يا منتخبنا» هي الأشهر والأطول بقاء في المدرجات السعودية وما تزال تختزن في ذهنية الأجيال السابقة وفي عقل الأجيال اللاحقة، وهي الأغنية التي سجلت قبل أن يقص شريط أولى الإنجازات السعودية في كأس أمم آسيا 1984.

عاش سلمان

وتلاها في الحضور والاستمرارية والتي خلقت حالة ذهنية خاصة لدى المشجع العربي دون استثناء، كونها تحمل مضامين وطنية عربية خالصة وتعبر عن عمق تلاحم القيادة بالشعب، وتعبر عن الولاء والإخلاص للقيادة، أغنية حملت عنوان «عاش سلمان»، حيث كانت الأسرع انتشارا ولم تغب عن المدرج السعودي منذ إذاعاتها بصوت الفنانين راشد الماجد وعبد المجيد عبد الله للشاعر الكويتي مبارك الحديبي، الذي رحل في سبتمبر 2018، عن عمر يناهز 72 عاما.

ومنحت هاتان الأغنيتان الشخصية المثلى للمدرج السعودي الذي عرف من خلالهما واللتان جعلته الأول في المدرج العربي دون استثناء.

وجمال الحضور في الأغاني الرياضية السعودية أنها لم تقتصر على كبار فناني السعودية بل امتدت أمواجها إلى كبار فناني الخليج وكتاب الأغنية السعودية والخليجية.

المشهد الغنائي

ويروي الناقد الفني يحيى زريقان لـ«مكة» أن الأغنية الرياضية عرفت في المشهد الرياضي والإعلامي السعودي لأول مرة في الستينيات الميلادية للقرن الماضي عندما فاز فريق الهلال الكروي بكأس الملك وكأس ولي العهد 1962، حيث صدح الفنان أبو سعود الحمادي بأغنية الهلال، ومن ثم غنى بعدها الفنان فرج المبروك وهيام يونس، بهدف إشاعة الثقافة الرياضية للتشجيع والتحفيز.

وأضاف «إن الأغنية الوطنية المرافقة للمنتخب السعودي برزت في الثمانينيات الميلادية بشكل واضح وإن كان سبقها بقليل في نهاية السبعينيات في القرن الماضي بدءا بـ1977 و1978 و1979 و1980، حيث رافقت الأغاني الرياضية مشاركة المنتخب في الفعاليات والمناشط والمحافل الرياضية المختلفة، لكن في الثمانينيات الميلادية أصبحت الأغنية الرياضية جزءا هاما في المشهد الغنائي السعودي وتحديدا عندما ظهرت أغاني نجحت ببراعة مثل: «الله الله يا منتخبنا»، «جاكم الإعصار»، «ياناس الأخضر لا لعب».

الإنجازات الرياضية

وقال زريقان «من خلال هذه الإسهامات الفنية كانت الكرة السعودية ممثلة بالمنتخبات الوطنية تعتلي المنصات والبطولات وتحقق الإنجازات تلو الإنجازات لسنوات طويلة وتسيدنا فيها المشهد الرياضي الخليجي والعربي والقاري حتى وصلنا للعالمية في 1989 عندما حققنا كأس العالم للناشئين».

وتابع «مما تقدم يتضح لنا أن الأغنية الرياضية ركيزة هامة جدا في العمل الرياضي والفني وكذلك هي الأغنية الوطنية الرياضية التي أسهمت في ترجمة الإنجازات الرياضية التي حققتها الرياضة السعودية».

«الله الله يا منتخبنا»

قبل كأس آسيا 1984 وبعد التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس جاءت أغنية «الله الله يا منتخبنا» قرينة لبداية الإنجازات في الرياضة السعودية، وقد تم إنتاجها بتكليف مباشر من الأمير فيصل بن فهد «رحمه الله»، حيث تم تكليف الملحن محمد شفيق الذي كان يعمل قياديا في فرقة الإذاعة والتلفزيون، بإنتاج أغنية خاصة للمنتخب، وشارك شفيق مع الكاتب محمد صالح نوار في صياغة لحن وكلمات أغنية «الله الله يا منتخبنا.. إن شاء الله تحقق أملنا»، وكانت الولادة الحقيقية لطلال سلامة.

خضر الفنايل

وغنى فنان العرب محمد عبده «خضر الفنايل» ثم غنى أبو بكر سالم «يا منتخبنا السعودي» ثم غنى طلال مداح بعد عودته من الاعتزال «يا ناس الأخضر لا لعب» في الدورة العربية بالطائف عام «1985»، وعبادي الجوهر «جاكم الإعصار» عام «1988»، وعلي عبدالكريم «تكفون يا عيال الديرة»، وتألق محمد عبده في تقديم أغنية «خضر الفنايل» مع بدء إنجازات الأخضر السعودي منتصف الثمانينيات، كما قدم عملا آخر بطريقة الـ «دويتو» مع الفنان رابح صقر بعنوان «أوه يا سعودي» عام 2006، إضافة إلى أغنية رياضية بعنوان «وين ما يروح الأخضر».

وتعد «خضر الفنايل» من أشهر الأعمال الرياضية الوطنية، التي قدمها فنان العرب خلال مسيرته الفنية.

جوهر بلادي

وأثناء مونديال 1994، قدم خالد عبدالرحمن أغنية «جوهر بلادي» وراشد الماجد أغنية «يا شبك» وعبدالكريم عبدالقادر «ألا يا هوه يا سعودي» كما قدم الفنان عبدالمجيد عبدالله أغنية «يا السعودي دربك الأخضر تدله»، وكتب رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أغنية للمنتخب السعودي بعنوان «يا سعودي»، وذلك قبل مشاركة الأخضر في كأس العالم 2018.

من ألحان وغناء: «رابح صقر».

وقدم الفنان الكويتي نبيل شعيل والملحن فهد الناصر هدية للمنتخب السعودي بمناسبة مشاركته في نهائيات كأس العالم 2018، وتمثلت في أغنية بعنوان «الكويتي سعودي».

السعودي طير حر

قدم الفنان نبيل شعيل أغنية رياضية واحدة في مسيرته الفنية، لاتزال راسخة في أذهان السعوديين حتى يومنا هذا، وحملت عنوان «السعودي طير حر»، وأهداها إلى لاعبي المنتخب السعودي بمناسبة تأهلهم إلى كأس العالم عام 1994، وحظي هذا العمل بشهرة كبيرة، ونال إعجاب الجماهير الرياضية السعودية.

وقدم الراحل طلال مداح الأعمال الغنائية الرياضية السعودية، منها «يا ناس الأخضر لا لعب».

هذه الأغنية أشهر الأغاني الرياضية، التي قدمها، إضافة إلى «سلام منتخبنا»، و«لعبك طرب».

ولم يغب الفنان رابح صقر حيث قدم أكثر من عمل وطني، مثل «لابس الأخضر»، و«أخضرنا يا فنان»، و«أوه يا سعودي»، و«السعودي عالمي» بطريقة الـ «دويتو» مع فنان العرب محمد عبده.

وأخيرا قدم الراحل عبد الكريم عبد القادر «مثل الصقر»، و«الله معك يا السعودي»، اللتين حظيتا بإعجاب الجمهور، ولقيتا انتشارا واسعا نظرا لمكانته.

عام 2000 قدم الفنان راشد الفارس أغنية «ما ظنك ناسية»، بمناسبة مشاركة المنتخب في كأس آسيا في العام نفسه، إضافة إلى أغنية «أوه عاشت بلادي»، التي طرحها الفارس عام 2006 بعد تأهل الأخضر إلى كأس العالم في ألمانيا 2006.

يا سلامي عليكم

يعد الفنان راشد الماجد من أكثر الفنانين الذين تغنوا بالمنتخب خلال مسيرتهم الفنية، ففي عـام 1994 قدم الماجد الأغنية الأولى للمنتخب بعنوان «هي يا شبك»، بمناسبة تأهله إلى كأس العالم في أمريكا، بعدها قدم عديدا من الأغنيات الوطنية، حيث أطلق عام 1998 مجموعة من الأعمال بمناسبة تأهل المنتخب إلى كأس العالم في فرنسا في «ميني ألبوم»، تضمن أربعة أعمـال، هي «يا أخضر، وطني، يا سلامي عليكم، أخضر عنيد»، أخذت الأغاني الخاصة بالمنتخب السعودي تطرح بعد كل إنجاز يحققه، من ذلك وصوله إلى مونديال كأس العالم عام 1998 في فرنـسا، ومونديال كوريا واليابان عام 2002، ثم مونديال ألمانيا عام 2006، ومونديال روسيا 2018, ومونديال قطر 2022.

الفنان محمد البلوشي ربط اسمه بنجاحات المنتخب السعودي، حيث ، قدم «حيوا السعودي»، و«شوفوا السعودي».

أشهر الأغاني الرياضية السعودية:

الكويتي سعودي

عاش سلمان

الله الله يا منتخبنا

جاكم الإعصار

يا ناس الأخضر لا لعب

خضر الفنايل

تكفون يا عيال الديرة

أوه يا سعودي

وين ما يروح الأخضر

جوهر بلادي

يا شبك

ألا يا هوه يا سعودي

يا السعودي دربك الأخضر تدله

السعودي طير حر

لعبك طرب

لابس الأخضر

أخضرنا يا فنان

السعودي عالمي

مثل الصقر

الله معك يا السعودي

ما ظنك ناسية

أوه عاشت بلادي

يا سلامي عليكم

أخضر عنيد

حيوا السعودي

شوفوا السعودي

فنانون تغنوا بالمنتخب السعودي: