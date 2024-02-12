تنافس عالمي لنجمات الجولف في بطولة أرامكو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة التي ستقام في ملاعب الرياض للجولف خلال الفترة من 15 ـ 18 فبراير الجاري، مشاركة عدد من اللاعبات البارزات في اللعبة دوليا، أمثال ليكسي تومسون وكارلوتا سيغاندا وتريشات تشينجلاب.

ويعد الحدث نقلة نوعية على مستوى بطولات الجولف العالمية بجوائز قدرها 5 ملايين دولار أمريكي، وهي ذات الجوائز المقدمة في البطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.

وشهدت البطولة في العام الماضي أحداثا دراماتيكية، فلم تحظ ليكسي تومسون بفرصة رفع كأس بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف مما سمح لمنافستها ليديا كو، الفائزة مرتين، بالتقدم على تومسون لتحقق اللقب.

ويعرف عن الأمريكية تومسون بأنها منافسة قوية تلعب تحت الضغط مما جعلها تحت دائرة الضوء في عمر مبكر «12 عاما» عندما أصبحت أصغر لاعبة تنافس في بطولات الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة للسيدات.