شكرا لقرائتكم خبر رونالدو جاهز لنزال الفيحاء وغياب الغنام والعقيدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت التقارير الطبية إمكانية مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه النصر أمام الفيحاء، في ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا الأربعاء.

بعد أن أثبتت التدريبات الأخيرة جاهزية الدون للمشاركة، وسط تأكيد بعدم مشاركة حارس الفريق نواف العقيدي، ومدافعه الأيمن سلطان الغنام، إذ سيكون الحارس الأساس راغد النجار، بعد إصابة الحارس أوسبينا الذي يتوقع عودته في لقاء الشباب بمنافسات دوري روشن.

ويعود استبعاد الثنائي الغنام والعقيدي لدواعي الملف المفتوح لسماع أقوال لاعبي المنتخب الأول، الذين لم يشاركوا في بطولة الأمم الآسيوية الـ18، والتي ختمت السبت بقطر، وحقق بطولتها المنتخب القطري عقب فوه على المنتخب الأردني بـ(3/1).

وطالب الشارع الرياضي بعقوبات صارمه على اللاعبين، حال ثبتت عليهم الاتهامات التي وجهها إليهم مدرب المنتخب السعودي مانشيني، والتي كانت لها أصداء كبيرة محليا وعالميا.

ويتوقع أن يصدر الاتحاد السعودي عقوباته خلال الأسبوع الجاري.

وكان لاعبو النصر عاودوا تدريباتهم، الجمعة، بعد فراغهم من مباراة الهلال التي انتهت بفوز الأخير بـ (2/صفر) الخميس، في ختام بطولة كأس موسم الرياض.