الآسيوي يسمح للهلال بلعب مبارياته على «المملكة أرينا»

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وأحرز الهلال كأس موسم الرياض الودية في كرة القدم بفوزه على غريمه النصر(2/صفر) على ملعبه الجديد «المملكة أرينا» في العاصمة السعودية.
وافتتح الهلال ملعب «المملكة أرينا» يوم 29 يناير الماضي، بالفوز على إنتر ميامي الأمريكي (4/3) ضمن بطولة كأس موسم الرياض الودية.
وكان فهد بن نافل، رئيس الهلال، قد أكد عقب الديربي، أن النادي يعمل على نقل مبارياته المحلية والقارية في الفترة المقبلة إلى «المملكة أرينا».
ودخل ملعب «المملكة أرينا» موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية مرتين، الخميس الماضي، كأكبر ملعب داخلي لكرة القدم وأكبر سعة لملعب داخلي، وفق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ.
وأكدت ممثلة «غينيس» أن «المملكة أرينا» بات أكبر ملعب كرة قدم مغلق في العالم بناء على المساحة التي وصلت إلى 37991 م2، إضافة لكونه الملعب الأكبر من ناحية السعة الجماهيرية.
على صعيد آخر بات قائد الفريق سالم الدوسري قريبا من المشاركة في لقاء سباهان المقبل بعد أن دخل تدريبات الفريق أمس عقب الإصابة التي تعرض لها في نهائي كأس موسم الرياض، في التدريبات التي سبقها هطول أمطارأ غزيرة على الرياض.
المملكة أرينا
- مبنى بمساحة شاسعة تزيد على 200 ألف م2.
- تم بناؤه وتجهيزه بأحدث التقنيات التي تخدم جميع الفعاليات المقامة والمعتمدة عالميا.
- يعد الملعب واحدا من أسرع الملاعب بناء في العالم، وفقا لموقع stadiumdb المتخصص في إحصاءات ملاعب كرة القدم في العالم، إذ شيد في وقت قياسي لا يتجاوز عدة أشهر.
- يتسع لنحو 26 ألف متفرج، ويسخر أحدث التقنيات، بما يوفر تجربة مشجع متميزة.
- يتميز الملعب بنظام إضاءة هو الأعلى في ملاعب السعودية والشرق الأوسط.
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