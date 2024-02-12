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حقيقة تدخل نجم الزمالك لتهدئة الأجواء بين حسام حسن ومحمد صلاح

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كشفت تقارير صحفية، حقيقة الأنباء المتداولة حول تدخل نجم الزمالك، لتهدئة الأجواء بين حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، ومحمد صلاح، نجم .

وكانت تداولت أنباء حول توسط عمر جابر لاعب نادي الزمالك، لتهدئة الأوضاع بين حسام حسن ومحمد صلاح، خاصة بعد تصريحات مدرب منتخب مصر، قبل توليه المهمة.

وكان حسام حسن، قد انتقد في تصريحات تلفزيونية قبل توليه مهمة تدريب منتخب مصر، خروج محمد صلاح من المعسكر بعد إصابته.

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وطالب مدرب فيوتشر السابق، بضرورة عدم عودة نجم ليفربول الإنجليزي مرة أخرى إلى قائمة الفراعنة حال الوصول للنهائي وتطبيق المبادئ.

وبحسب التقارير، فإنه لا صحة للأنباء المتداولة حول وجود وساطة من جانب عمر جابر، لتهدئة الأجواء بين حسام حسن مع محمد صلاح.

وأشارت التقارير إلى أن صلاح، يركز في الوقت الحالي على التعافي من الإصابة والعودة إلى الملاعب مرة أخرى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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