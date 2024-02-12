حقيقة تدخل نجم الزمالك لتهدئة الأجواء بين حسام حسن ومحمد صلاح

كشفت تقارير صحفية، حقيقة الأنباء المتداولة حول تدخل نجم الزمالك، لتهدئة الأجواء بين حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، ومحمد صلاح، نجم ليفربول.

وكانت تداولت أنباء حول توسط عمر جابر لاعب نادي الزمالك، لتهدئة الأوضاع بين حسام حسن ومحمد صلاح، خاصة بعد تصريحات مدرب منتخب مصر، قبل توليه المهمة.

وكان حسام حسن، قد انتقد في تصريحات تلفزيونية قبل توليه مهمة تدريب منتخب مصر، خروج محمد صلاح من المعسكر بعد إصابته.

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وطالب مدرب فيوتشر السابق، بضرورة عدم عودة نجم ليفربول الإنجليزي مرة أخرى إلى قائمة الفراعنة حال الوصول للنهائي وتطبيق المبادئ.

وبحسب التقارير، فإنه لا صحة للأنباء المتداولة حول وجود وساطة من جانب عمر جابر، لتهدئة الأجواء بين حسام حسن مع محمد صلاح.

وأشارت التقارير إلى أن صلاح، يركز في الوقت الحالي على التعافي من الإصابة والعودة إلى الملاعب مرة أخرى.