"نهاجمهم في مصر".. كيف تفوق رجال التحكيم على القدم في أمم أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كتب الحكام المصريين تفوقا على منتخب كرة القدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، وتكلل هذا التفوق بوجود محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو في النهائي، بين نيجيريا وكوت ديفوار.

وفشل منتخب مصر في النسخة 34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، بتوديع البطولة من دور الـ16، عقب الهزيمة من الكونغو الديمقراطية، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وخاض منتخب مصر 4 مباريات في البطولة، لم يفز بأي منهما، ليسجل رقما سلبيا، بالفشل في تحقيق الفوز للمرة السادسة على التوالي، إذ كانت المباراة الأخيرة التي فاز بها الفراعنة في ربع نهائي النسخة الماضية في الكاميرون، على حساب منتخب المغرب.

وتعادل منتخب مصر في دور المجموعات مع كلا من، موزمبيق، غانا، الرأس الأخضر، بنفس النتيجة 2-2.

وعلى الجانب الآخر، شهدت البطولة مشاركة مميزة للحكام المصريين، وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة بأدائهم، وقرر إقامة حفل تكريم لهم، بعد الظهور المميز.

وعلى الرغم من هذا، يتعرض هؤلاء الحكام للانتقادات في مصر، خلال المباريات المحلية، ويطالب بعض الجماهير باستقدام حكام أجانب للمباريات، بالتحديد مواجهات القمة بين الأهلي والزمالك.

ويوجد في النسخة الحالية من البطولة 7 حكام مصريين، هم:

حكم ساحة: أمين عمر، محمد معروف، محمد عادل

حكم مساعد: أحمد حسام طه، محمود أبو الرجال

حكم تقنية الفيديو: محمود عاشور، محمود البنا

وارتفع عدد الحكام المصريين في النسخة الحالية من البطولة عن السابقة، التي شهدت وجود 5 فقط، وهما، أمين عمر، محمود البنا، محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، محمود عاشور.

وشارك في مباراة افتتاح النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، بين كوت ديفوار وغينيا بيساو، 6 حكام مصريين، فيما غاب محمد عادل فقط.

وفيما يخص أرقام رجال التحكيم في البطولة، نستعرض بالتفصيل:

1- أمين عمر، أدار 4 مباريات، 3 حكام للساحة ومباراة حكما رابعا، وهما بالتفصيل:

حكما للساحة في الافتتاح بين كوت ديفوار وغينيا بيساو، وانتهت بنتيجة 2-0 لصالح الأول، وأشهر 3 بطاقات صفراء.

حكما للساحة في دور المجموعات بين تنزانيا والكونغو الديمقراطية، وانتهت بالتعادل 0-0، وأشهر بطاقة صفراء واحدة.

حكما للساحة في نصف النهائي بين نيجيريا وجنوب أفريقيا، وانتهت بركلات الترجيح 4-2 لصالح الأول، وأشهر بطاقتين صفراوتين وبطاقة حمراء.

حكما رابعا في دور المجموعات بين مالي وجنوب أفريقيا، وانتهت بنتيجة 2-0 لصالح الأول.

2- محمد عادل، أدار 4 مباريات، 3 حكما للساحة ومباراة تقنية الفيديو مساعد، وهما بالتفصيل:

حكما للساحة في دور المجموعات بين مالي وجنوب أفريقيا، وانتهت بنتيجة 2-0 لصالح الأول، وأشهر 5 بطاقات صفراء.

حكما للساحة في دور الـ16 بين الرأس الأخضر وموريتانيا، وانتهت بنتيجة 1-0 لصالح الأول، وأشهر بطاقتين صفراوتين.

حكما للساحة في ربع النهائي بين مالي وكوت ديفوار، وانتهت بنتيجة 2-1 لصالح الثاني، وأشهر 7 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء.

حكما لتقنية الفيديو مساعد في دور المجموعات بين المغرب والكونغو الديمقراطية، وانتهت بالتعادل 1-1، وأشهر 4 بطاقات صفراء.

3- محمد معروف، أدار 3 مباريات، مباراة حكما للساحة ومباراتين حكما رابعا، وهما بالتفصيل:

حكما للساحة في دور المجموعات بين موريتانيا وأنجولا، وانتهت بنتيجة 3-2 لصالح الثاني، وأشهر 3 بطاقات صفراء.

حكما رابعا في دور المجموعات بين غينيا والسنغال، وانتهت بنتيجة 2-0 لصالح الثاني.

حكما رابعا في دور المجموعات بين كوت ديفوار وغينيا بيساو، وانتهت بنتيجة 2-0 لصالح الأول.

4- محمود عاشور، أدار 12 مباراة، 10 مباريات حكما لتقنية الفيديو، ومباراتين حكما لتقنية الفيديو مساعد، وهما بالتفصيل:

حكما لتقنية الفيديو في 5 مباريات في دور المجموعات، ومباراتين في دور الـ16، ومباراة في ربع النهائي، ومباراة في نصف النهائي، بالإضافة إلى مباراة النهائي بين نيجيريا وكوت ديفوار.

5- محمود البنا، أدار 6 مباريات، مباراة حكما رابعا، و 5 مباريات على تقنية الفيديو، وهما بالتفصيل:

حكما رابعا في دور المجموعات بين تنزانيا والكونغو الديمقراطية، وانتهت بالتعادل 0-0.

حكما لتقنية في الافتتاح بين كوت ديفوار وغينيا بيساو، وانتهت بنتيجة 2-0 لصالح الأول.

حكما لتقنية الفيديو في دور المجموعات الكاميرون وغينيا، وانتهت بالتعادل 1-1.

حكما لتقنية الفيديو في دور المجموعات بين موريتانيا وأنجولا، وانتهت بنتيجة 3-2 لصالح الثاني.

حكما لتقنية الفيديو في دور المجموعات بين غينيا الاستوائية وكوت ديفوار، وانتهت بنتيجة 4-0 لصالح الأول.

حكما لتقنية الفيديو في دور الـ16 بين السنغال وكوت ديفوار، وانتهت بركلات الترجيح 5-4 لصالح الثاني.

6- محمود أبو الرجال، أدار 8 مباريات، 3 حكما مساعدا، 3 حكما لتقنية الفيديو مساعد، مباراتين حكما تقنية الفيديو ثانٍ.

7- أحمد حسام طه، أدار 8 مباريات، 5 حكما مساعدا، 3 حكما مساعدا احتياطي.

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