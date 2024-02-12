الامارات | منصور بن زايد يشهد جانباً من سباق كأس رئيس الدولة للقدرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، جانباً من سباق «كأس صاحب السموّ رئيس الدولة للقدرة» في نسخته الـ25، الذي أقيم في قرية الإمارات العالمية للقدرة في منطقة الوثبة.

وانطلق السباق في السادسة والنصف صباحاً، بمشاركة 159 فارساً وفارسة من النخبة من مختلف الإسطبلات في الدولة، إضافة إلى مشاركة فرسان عدة يمثلون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدداً من الدول العربية بجانب الفرسان من المقيمين في الدولة.

وكان سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، قد تفقد مرافق قرية الإمارات العالمية للقدرة، واطلع على التجهيزات الفنية والتنظيمية واللوجستية التي جرى إعدادها لاستضافة كأس صاحب السموّ رئيس الدولة في اليوبيل الفضي للكأس الغالية.

وفاز الفارس عمر محمد حارب النيادي بلقب السباق الذي أقيم لمسافة 160 كيلومتراً.

وحقق الفارس عمر النيادي اللقب على صهوة الجواد «رو شي موون» المملوك لإسطبلات الوثبة، بعدما تصدر السباق في المرحلة الأولى، وتراجع إلى المركز الثاني في المرحلة الثانية قبل أن يصعد إلى المركز الأول في المراحل الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة.

وجاءت في المركز الثاني، الفارسة علياء عبيد الشامسي على صهوة الجواد «أيوس ريوال فايبر» المملوك لإسطبلات «إيه بي إتش»، وتبعتها في المركز الثالث الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا على صهوة الجواد «رو باتاغونيا» المملوك لإسطبلات الوثبة.