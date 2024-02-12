رئيس لجنة المسابقات يكشف موعد نهائي كأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن نهائي كأس الرابطة في يونيو المقبل.

وأوضح عامر عبر برنامج :"كورة كل يوم" أن نهائي كاس الرابطة في يونيو المقبل.

على صعيد متصل يستضيف ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض، مواجهة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، مساء يوم الثامن من شهر مارس المقبل ، وهي المرة الأولى تاريخياً التي يقام فيها النهائي خارج مصر

مؤتمر تقديم حسام حسن مدربا لمصر..

وفيما يخص تطورات المنتخب الوطني عقب الخروج من امم افريقيا ، أعلن الاتحاد المصري لكره القدم يوم الثلاثاء الماضي تعيين حسام حسن مديرا فنيا للفريق القومي على ان يتم خلال الساعات القليلة المقبله تقديم العميد مدربا رسميا للفراعنة رفقة الجهاز الفني بالكامل والذي تحمل المسؤولية خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذي رحل بعد الاداء الباهت بنهائيات كأس الأمم الأفريقية الاخيرة وانهاء البطوله بالخروج من الدور ثمن النهائي على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح