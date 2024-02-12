شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيل مكثف لـ أحمد فتوح فى الزمالك بسبب مزق الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد فتوح، لاعب فريق الزمالك ، الخضوع للبرنامج التأهيلى، فى ظل معاناته من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية تعرض لها مع المنتخب المصري خلال مشاركته فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.ويسعى الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات فى أقرب وقت ممكن.

ومن المقرر أن يغيب فتوح عن الملاعب لمدة شهر ونصف حتى يتعافى ويكون قادراً على المشاركة فى التدريبات والمباريات مع الفريق بعد انتهاء فترة العلاج.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.