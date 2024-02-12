شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات قوية فى افتتاح المرحلة الثانية بدورى القسم الثانى أ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الاثنين، مباريات المرحلة الثانية من دورى القسم الثانى أ بإقامة 5 مباريات فى الأسبوع الأول، والتى يتحدد عليها الصاعدون للدورى الممتاز، حيث يستضيف بتروجت نظيره حرس الحدود فى قمة مباريات الجولة، كما يخرج لافيينا لمواجهة القناة، وبروكسى مع وادى دجلة، وراية والسكة الحديد، غزل المحلة مع طنطا.

بتروجت ضد حرس الحدود

يستضيف بتروجت نظيره حرس الحدود على ستاد بتروسبورت فى قمة لقاءات الجولة، حيث يحتل الفريق البترولى صدارة الترتيب برصيد 45 نقطة، بينما يحتل الحدود المركز الثالث برصيد 36 نقطة، ويسعى الفريقان لحصد نقاط المباراة، فبتروجت يحاول الابتعاد بالصدارة ويدرك أن كل نقطة تقربه كثيرا من حسم التذكرة الأولى للصعود، بينما يحاول أبناء حرس الحدود تحقيق المفاجأة وخطف نقاط المباراة من أجل تأمين المركز الثالث والاقتراب أكثر من الوصافة.

القناة ضد لافيينا

يلتقى القناة صاحب المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة مع لافيينا صاحب المركز الخامس برصيد 33 نقطة، ويسعى أحمد العجوز المدير الفنى للقناة لتجاوز النتائج السلبية التى حققها الفريق مؤخرا وتحقيق أول ثلاث نقاط له فى المرحلة الثانية، بينما يحاول لافيينا تحقيق الفوز من أجل استكمال مشواره الناجح.

وادى دجلة ضد بروكسى

يخرج وادى دجلة صاحب المركز الثانى برصيد 38 نقطة لمواجهة بروكسى صاحب المركز الـ8 برصيد 29 نقطة فى لقاء متكافئ بالرغم من فارق النقاط، ويحاول أبناء دجلة خطف نقاط المباراة من أجل الحفاظ على مركز الوصافة الذى يتيح لصاحبه التأهل مباشرة للدورى الممتاز.

راية ضد السكة الحديد

فى لقاء يصعب التكهن بنتيجته يستضيف راية صاحب المركز التاسع برصيد 28 نقطة نظيره السكة الحديد، الذى يحتل المركز السادس برصيد 29 نقطة، والفائز يحيى آماله فى العودة للمنافسة من جديد، بينما الخاسر يخوض باقى مبارياته للشهرة بعد ضمان البقاء بالمحترفين.

غزل المحلة ضد طنطا

ويلتقى غزل المحلة صاحب المركز الرابع برصيد 35 نقطة مع طنطا صاحب المركز السابع برصيد 29 نقطة على زعامة الغربية، وتأمل جماهير المحلة فى استغلال عامل الأرض من أجل تحقيق الفوز بعد تغيير عدد كبير من اللاعبين والتعاقد مع أكثر من 10 صفقات قوية بالإضافة لتواجد أحمد عيد عبد الملك على رأس القيادة الفنية للفريق.