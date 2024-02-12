اليوم.. الزمالك يخوض وديتين استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - يخوض الفريق الأول لنادي الزمالك مباراتين وديتين اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك مع الإسماعيلي يوم 19 فبراير الحالي في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقرر أن يلتقي في صباح اليوم فريق الزمالك مع الفيوم، وبعدها يوم فريق يواجه فريق وليفرز، أحد أندية القسم الثالث.

وسوف يشارك الزمالك بتشكيلين مختلفين في كل مباراة، في ظل رغبة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، في الوقوف على مستوى جميع اللاعبين ومدى جاهزيتهما.