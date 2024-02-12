شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة يدرس إنبي من بوابة زعيم الثغر قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، بمباريات كأس الرابطة التي أقيمت مؤخراً لدراسة أهم نقاط القوة والضعف لدى فريق إنبي، وأبرزها لقاء الاتحاد السكندري الذي انتهى بفوز زعيم الثغر على الفريق البترولي بثنائية نظيفة في الدور ربع النهائي.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة إنبي فى مباراة الجولة 12 من عمر مسابقة دوري NILE، والتي تجمع الفريقين فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وتعتبر مباراة إنبي هي الأولى لـ محمد عودة، المدير الفني الجديد للفريق، مع المقاولون العرب بالمسابقة المحلية، بعدما تولى عودة مسؤولية الفريق خلفاً لشوقي غريب الذي رحل لتراجع النتائج.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز المقاولون في مباراة واحدة، وخسر 5 مباريات وتعادل في 4 أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً آخر.