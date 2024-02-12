الامارات | الإسباني ماركيس لوبيز مستمر مع منتخب قطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم جاسم البوعينين أن الإسباني «تينتين» ماركيس لوبيز، سيبقى على رأس عمله مديراً فنياً للمنتخب القطري المتوج السبت بلقبه الثاني توالياً في كأس آسيا التي استضافها على أرضه.

وقال البوعينين لقنوات الكاس الرياضية «لوبيز موجود على رأس عمله كمدير فني للمنتخب الأول، وسيكون هناك مرحلة سنستكملها في المرحلة القادمة»، كاشفاً عن التنسيق مع نادي الوكرة، الذي يشغل لوبيس مديره الفني ايضاً.

وكان الاتحاد القطري قد أعلن التعاقد مع لوبيز، مطلع ديسمبر الماضي، بعد اقالة المدرب السابق البرتغالي كارلوس كيروش، في قرار مفاجئ قبل شهر من انطلاق الكأس القارية، مشيراً في بيانه وقتذاك أن التعاقد مع المدرب الإسباني جاء «بعد النتائج الإيجابية التي حققها مع نادي الوكرة».

وسبق لـ«تينتين» (62 عاماً) أن قاد أويبن البلجيكي وسانت ترويدن البلجيكي قبل الاشراف في 2018 على النادي الجنوبي الذي يحتل المركز الرابع راهناً في الدوري المحلي.

وعشية المباراة النهائية التي حسمها العنابي على حساب الأردن (3-1) في نهائي كأس آسيا، لم يشأ لوبيز الكشف حول مستقبله، إذ اكتفى بالقول، في حواره مع صحيفة ماركا الإسبانية «لا أعلم، من الناحية النظرية كانت الخطة هي البقاء خلال هذين الشهرين. لدي عقد مع الوكرة حتى عام 2025 وسنرى ماذا سيحدث بعد النهائي».

وفي أولى مهامه بعد كأس آسيا، سيقود لوبيز العنابي في مواجهة الكويت في 21 مارس المقبل ضمن المجموعة الأولى للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026، علماً أنه حقق العلامة الكاملة في أول جولتين على حساب أفغانستان والهند في نوفمبر الماضي تحت قيادة مدربه السابق كيروش.