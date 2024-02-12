نهائي كأس مصر .. موعد قمة الأهلي والزمالك المرتقبة بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض ، منافسات نهائي بطولة كأس مصر والتي تجمع الأهلي والزمالك ، وهي المرة الأولى تاريخيًا التي يقام بها نهائي البطولة خارج البلاد.





ويقام اللقاء مساء يوم الثامن من شهر مارس المقبل.

ومن المقرر أيضًا أن يحصل الفريق الفائز من اللقاء على ٣٥٠ ألف دولار مقابل حصول الخاسر على ١٥٠ ألفًا، و ١٠٠ ألف دولار لكل فريق إضافية نظير التواجد في اللقاء.

على صعيد آخر يستعد الأهلي لاستئناف مشواره في دوري أبطال إفريقيا بملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى الجزائر، يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل 16 فبراير الجاري، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.