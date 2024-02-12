ناصر ماهر يسجل.. الزمالك يفوز على ليفلز بهدفين وديا

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره ليفلز بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي .

أحرز أهداف فريق الزمالك: ناصر ماهر في الشوط الأول، وسيف الجزيري من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد وسيد عبد الله " نيمار" ومحمود علاء ومصطفى الزناري وإبراهيما نداي ومحمد أشرف "روقا" وناصر ماهر ومهاب ياسر وسيف جعفر وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

مع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من: ياسر حمد ومحمد عاطف وزياد كمال بدلاً من مصطفى الزناري و مهاب ياسر و سيف جعفر، وعبد الرحمن نفاد بدلاً من محمد عواد

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