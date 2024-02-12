شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مفاجآت جديدة فى الجهاز المعاون لحسام حسن بمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرت فى الساعات الأخيرة تطورات جديدة على صعيد الجهاز الفني لـ منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، حيث تم استبعاد أحمد الكاس من ترشيحات الجهاز المعاون واستمراره مع منتخب الناشئين 2008. وتم ترشيح سيد معوض للعمل مدربا مساعدا مع حسام حسن فى الجهاز الفني الجديد، بعد طلب حسام حسن الاستعانة بأحد المدربين صغار السن على الساحة.

وفي تطور آخر، قرر حسام حسن الاستعانة بمخطط أحمال برازيلي عمل معه سابقا في الجهاز الفني لمنتخب الأردن قبل قرابة 10 سنوات.

واتفق اتحاد الكرة مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على انطلاق معسكر الفراعنة 18 مارس المقبل، استعدادا للمشاركة في دورة الإمارات الودية الدولية في الفترة من 22 حتى 26 من نفس الشهر.

وعقد اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعا تنسيقيا مع إبراهيم حسن مدير المنتخب في حضور اللواء حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا عضوى المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ووليد بدر مدير إداري المنتخب.