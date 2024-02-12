شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب الخبرات فى أندية القمة.. من ينتصر فى موسم 2024؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الموسم الجاري 2023-2024 منافسة قوية بين أصحاب الخبرة والمهارة فى دوري NILE، بعد إعادة توزيعهم على أندية القمة فى المسابقة المحلية عقب الميركاتو الشتوي الماضي، ويتصدر ثنائي الزمالك عبد الله السعيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، وعلي معلول ظهير أيسر الأهلي، وأحمد فتحي ظهير أيمن بيراميدز، المشهد فى صراع الكبار.

شيكابالا وعبد الله السعيد

يمتلك نادي الزمالك ثنائية مميزة فى وسط الملعب، وبالتحديد في مركز صانع الألعاب، بعد انضمام عبد الله السعيد صاحب الـ39 عاماً إلى القلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوي الماضي، ليجاور محمود عبد الرازق شيكابالا ذى الـ 37 عاماً قائد فرسان ميت عقبة، حيث يبحث الثنائي عن التألق في الموسم الجاري أملاً في الانضمام إلى منتخب الفراعنة في عهده الجديد بعد تولي حسام حسن المسؤولية الفنية للمنتخب الوطني خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا.

علي معلول

يبحث النجم التونسي علي معلول عن مواصلة تألقه مع النادي الأهلي، بعدما وضع بصمته على مدار المواسم الماضية التي ظهر فيها مع الفريق منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء في صيف 2016، حيث يسعى صاحب الـ 34 عاماً لمواصلة هيمنته على الجبهة اليسرى، بعدما وضع بصمته على 128 هدفاً سجلها الأهلي، بواقع تسجيل 53 هدفاً وصناعة 75 هدفاً آخر.

أحمد فتحي

مازال أحمد فتحي، جوكر الكرة المصرية، يواصل مسيرته على البساط الأخضر مع فريق بيراميدز، حيث كان على مدار تاريخه الحافل موضع اهتمام المنتخبات الوطنية في مختلف مراحلها، ودون صاحب الـ 39 عاماً اسمه بحروف من ذهب مع الأجيال الذهبية في الكرة المصرية المتوجة بكأس الأمم الأفريقية، ويبحث أحمد فتحي عن مواصلة رحلة التألق مع الفريق السماوي خلال الموسم الجاري، بعدما أكمل مشاركته فى 556 مباراة بالدوري مع مختلف الفرق التي لعب لها.

فتحى