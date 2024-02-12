شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يغيب عن مودرن فيوتشر أمام بلدية المحلة بسبب الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب أحمد رفعت، صانع ألعاب مودرن فيوتشر، عن مباراة فريقه المرتقبة أمام بلدية المحلة الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري، على ستاد غزل المحلة.

وكان أحمد رفعت قد تعرض للإصابة خلال مباراة ودية ضمن استعدادات الفريق لإستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتأكد إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الخلفية ليتأكد غيابه عن الفريق على أثرها مدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة في تمام الرابعة عصر الخميس المقبل، خلال اللقاء الذي يستضيفه ستاد غزل المحلة.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 4 لقاءات وخسر لقاء واحد وتعادل في 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أخرى.

وتمثل مواجهة بلدية المحلة، الظهور الرسمي الأول لتامر مصطفى على رأس القيادة الفنية للفريق، حيث تولى تامر مصطفى مسؤولية تدريب مودرن فيوتشر مؤخراً خلفاً لحسام حسن الذي رحل عن النادي لتدريب المنتخب الوطني.