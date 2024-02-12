الامارات | المغرب "بطل" كأس إفريقيا باعتراف صاحب الأرض (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف منتخب ساحل العاج المتوج بكأس إفريقيا على أرضه وبين جمهوره على حساب نيجيريا، أمس الأحد، 2-1 في المباراة النهائية، بأن المغرب هو البطل الحقيقي للبطولة القارية على الرغم من خروجه من الدور ثمن النهائي للبطولة نفسها.

ورفع لاعبو المنتخب العاجي علم المغرب خلال مراسم التتويج باللقب الثالث في تاريخه معبرين عن شكرهم الكبير للمنتخب المغربي الذي كان السبب الأساسي في تأهل "الأفيال" من الدور الأول كأفضل أصحاب مركز ثالث فى البطولة الإفريقية.

وكانت ساحل العاج تجاوزت دور المجموعات بسيناريو مجنون، حيث امتلكت وقتها ثلاث نقاط فقط، واحتاجت إلى فوز المغرب على زامبيا في ختام مباريات المجموعة السادسة لضمان تأهلها بين أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث وتحقق ذلك فقط بفوز المغرب لأن تعادل الأخير أو خسارته مع زامبيا كان يعني الوداع المبكر لأصحاب الأرض من البطولة.

وانتشرت فيديوهات للاعبي ساحل العاج يحملون العلم المغربي في أرجاء الملعب حتى الاحتفالات الممتدة خارجه شاكرين خدمة العمر التي قدمها المغرب لهم ولشعب بلادهم.