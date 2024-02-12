التشكيلة المثالية لبطولة كأس أمم آسيا 2023

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية للأفضل لبطولة كأس آسيا التى اختتمت منافساتها يوم 11 فبراير الجاري على الاراضي القطرية.

التشكيلة المثالية لبطولة كأس أمم أسيا 2023

في حراسة المرمى: مشعل برشم ( منتخب قطر).

في خط الدفاع: عبدالله نصيب (منتخب الأردن)، علي البليهي ( منتخب السعودية)، لوكاس مينديز (منتخب قطر).

في خط الوسط: لي كانج إن (منتخب كوريا الجنوبية)، حسن الهيدوس (منتخب قطر)، كريج جودوين (منتخب أستراليا)، مهدي قائدي (منتخب إيران).

في الهجوم: أكرم عفيف (منتخب قطر) أيمن حسين (منتخب العراق)، يزن النعيمات (منتخب الأردن).

كأس آسيا

و توج منتخب قطر ببطولة كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي بعد الانتصار على الأردن بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لوسيل في نهائي البطولة الآسيوية، ليحصد نجمته الثانية في تاريخه.