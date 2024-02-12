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بعد سداسية وست هام.. أرسنال يروض أبطال أوروبا

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ياسر رشاد - القاهرة - عزز فريق أرسنال بقيادة مدربه الاسباني ميكيل أرتيتا نتائجه المميزة هذا الموسم وذلك بعد اكتساح  جاره وست هام يونايتد في الدوري الانجليزي.

اكتساح أرسنال لجاره وست هام بسداسية نظيفة، أمس الأحد، عزز رقما مميزًا بالتفوق على أبطال أوروبا في الموسم الماضي، حيث فاز على مانشستر سيتي بهدف وفاز على إشبيلية في بهدفين دون رد في مرحلة المجموعة.

ويعد مانشستر سيتي حامل لقب دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية على حساب إنتر ميلان، بينما كان إشبيلية بطلا لبطولة الدوري الأوروبي وحسم وست هام يونايتد بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في سلم ترتيب برصيد 52 نقطة بالتساوي مع مانشستر سيتي وصيف المسابقة وبفارق نقطتين عن المتصدر .

ويحل أرسنال ضيفا على بيرنلي، يوم السبت المقبل في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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