شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يكتسح طنطا بثلاثية نظيفة فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق غزل المحلة فوزا كبيرا على فريق طنطا بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على استاد غزل المحلة، فى أولى مباريات المرحلة الثانية المؤهلة للدورى الممتاز فى منافسات دورى المحترفين.

سجل أحمد رفعت "ريفو" القادم من زد فى الانتقالات الشتوية، هدفين لغزل المحلة، وأضاف تشارلز الهدف الثالث فى الشوط الثانى.

بهذه النتيجة رفع غزل المحلة رصيده إلى 38 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث فى ترتيب دورى المحترفين، فيما توقف رصيد فريق طنطا عند النقطة 30 فى المركز الثامن.

جاء تشكيل طنطا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مصطفى الكومي

خط الظهر: أحمد حسني، أحمد علي، محمد حسام الشرخة، فارس طارق

خط الوسط: حسام غالي، حسون محمد، أحمد السيد، إبراهيم حميدو، أقطاي عبد الله

في الهجوم: ميدو جمال

فيما جاء تشكيل المحلة لمباراة طنطا كالتالي:

محمود الحضري، عمرو الجزار، أحمد طارق، بسام وليد، محمد الكومي، محمود عبدالعزيز، إسلام محدي، احمد رفعت، محمد جابر، عبد الناصر دي ماريا، عبده يحيي.