شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يمنح لاعبى الزمالك راحة 24 ساعة بعد وديتى ليفلز والفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات، غدا الثلاثاء، بعدما خاض الأبيض مباراتين وديتين اليوم الإثنين أمام ليفلز والفيوم.

ويستأنف الزمالك تدريباته صباح الأربعاء المقبل، في إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز على الفيوم بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب نادي البنك الأهلي، سجل "زيزو" 3 أهداف "هاتريك" ويوسف أوباما هدف.

كما حقق الفريق الفوز على نظيره ليفلز بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما صباح اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، سجل هدفي الفوز للأبيض كل من: ناصر ماهر وسيف الجزيري.