كييزا يقود هجوم يوفنتوس أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لليوفي التشكيل الرسمي لمباراة أودينيزي والمقرر لها على ملعب أليانز ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإيطالي.

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يلعب اليوفي اللقاء بتشكيل مكون من ..

في حراسة المرمى : تشيزني .

في خط الدفاع : فيديريكو جاتي- جيلسون بريمر- أليكس ساندرو .

في خط الوسط : وياه- مكيني- لوكاتيلي- أدريان رابيو- كامبياسو.

في خط الهجوم : ميليك- كييزا.

ويحتل فريق يوفنتوس وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن إنتر ميلان صاحب الصدارة.