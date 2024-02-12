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كييزا يقود هجوم يوفنتوس أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لليوفي التشكيل الرسمي لمباراة أودينيزي والمقرر لها على ملعب أليانز ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة .

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يلعب اليوفي اللقاء بتشكيل مكون من ..

في حراسة المرمى : تشيزني .
في خط الدفاع : فيديريكو جاتي- جيلسون بريمر- أليكس ساندرو .
في خط الوسط : وياه- مكيني- لوكاتيلي- أدريان رابيو- كامبياسو.

في خط الهجوم  : ميليك- كييزا.

ويحتل فريق يوفنتوس وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن إنتر ميلان صاحب الصدارة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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