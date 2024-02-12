كروس يعلن موقفه من العودة إلى بايرن ميونخ

ياسر رشاد - القاهرة - كشف توني كروس نجم وسط ريال مديد عن فرص عودته إلى بايرن ميونخ الألماني مرة أخرى في الفترة المقبلة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة لايبزيج في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء عن العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وقال كروس في مؤتمره الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية: "هذه ضمن الاعتبارات التي يجب أن أفكر فيها، لابد لي من اتخاذ العديد من القرارات ولم أتخذ أي قرار بعد".

وأوضح: "سيعتمد الأمر على ما أشعر به وعلى خططي الشخصية التي أمتلكها، لأنني أريد إنهاء مسيرتي على أعلى مستوى ممكن، لقد أجرينا نفس المناقشة قبل عام وما زلت سعيدًا جدًا بهذا القرار".

وأضاف "سنرى، الآن هو العام الذي يترك لي المزيد من الوقت لاتخاذ القرار، أريد أن يكون القرار الصحيح، أنا أفكر في ذلك، هناك احتمال، نعم، ولكن لا أعرف بعد".

وواصل: "التواصل مع بايرن ميونخ من أجل عودتي؟ هذه أسئلة كثيرة حول مستقبلي، لا أعرف إذا كان هذا صحيحًا، لكني أحب أن أكون مطلوبًا في النادي، لكن هذا لن يحدث".

وأتم تصريحاته "اسمحوا لي أن أوضح أنني لن أعود إلى بايرن رغم الارتباطات، فهذا لن يحدث، أنا فخور دائمًا عندما تكون هناك روابط أو عندما يريدني بعض المدربين، لكن هذا لا يحدث كما قلت".