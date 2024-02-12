رسميًا.. نجم فرنسا خارج يورو 2024

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الاثنين، رسميًا، إصابة الدولي الفرنسي أبوبكر كامارا، بقطع في الرباط الصليبي، وذلك خلال الهزيمة أمام مانشستر يونايتد، بهدفين مقابل هدف، أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة 24 للبريميرليج.

وغاد بوبكر كامارا، الملعب مصابًا في ركبته اليمنى، عند الدقيقة 65.

اقرأ أيضًا: مانشستر يونايتد يتخطى وست هام بثنائية بـ الدوري الإنجليزي

وقال النادي الإنجليزي، في بيان رسمي: “أبوبكر كامارا يعاني من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي .. وسيخضع لمزيد من الفحوص الطبية، حيث سيتم إجراء استشارات إضافية مع أخصائي الركبة”.

ومن المرجح أن يغيب الدولي الفرنسي أبوبكر كامارا عن بطولة “يورو 2024″، المقررة الصيف المقبل.

ومن المتوقع أن يخضع اللاعب لعملية جراحية، خلال الفترة المقبلة، بعد التأكد من طبيعة الإصابة.