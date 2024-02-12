الكشف عن شرط جايمي باتشيكو لحل أزمته مع الزمالك

كشف أسطورة منتخب مصر الأسبق، أحمد حسن، عن قرار المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، لحل أزمته مع نادي الزمالك .

وكتب أحمد حسن، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:” مصدر.. باتشيكو يطلب مستحقاته كاش للموافقة على حل قضيته مع الزمالك “.

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الجدير بالذكر أن مسئولو الزمالك، يرغبون فى إسدال الستار على قضية باتشيكو، بعد شكوى الأخير للنادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” بعد رحيله عن الفريق فى 2021 للحصول على مستحقاته المتأخرة البالغة 450 ألف دولا.

الجدير بالذكر أن المدرب البرتغالي، جايمى باتشيكو رحل عن تدريب بيراميدز بعد الخسارة أمام المصرى البورسعيدى 3 / 1 في دور الثمانية لكأس الرابطة المصرية.

موعد نهائي كأس مصر:

وأعلن لاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن موعد ومكان إقامة مباراة القمة بين النادي الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

وستقام مباراة الاهلي ضد الزمالك، في نهائي كأس مصر، يوم 8 مارس المقبل، على ملعب الأول بارك، في المملكة العربية السعودية.