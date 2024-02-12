شكرا لقرائتكم خبر عن معلول وهانى يقودان طرفى الأهلى أمام شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود الثنائي علي معلول ومحمد هاني، لاعبي الأهلي، طرفي فريقهما في مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويقود معلول الجبهة اليسرى، فيما يقود هاني الجبهة اليمنى، أمام بطل الجزائر باعتبارهما الأقرب للتواجد في التشكيل الأساسي.

وقرر مسئولو النادى الاهلى تأجيل موعد سفر فريق الكرة للجزائر لمدة 24 ساعة، ومن المقرر أن تغادر البعثة القاهرة عصر الأربعاء المقبل بدلاً من غد الثلاثاء، بناءً على رغبة الجهاز الفنى بقيادة السويسري مارسيل كولر.

واستقر كولر على خوض فريقه مراناً صباح الأربعاء قبل بدء رحلة السفر إلى الجزائر عصر نفس اليوم استعداداً لملاقاة شباب بلوزداد الجزائري فى دوري أبطال أفريقيا.

وفضل الجهاز الفني، بقيادة مارسيل كولر، السفر قبل موعد المباراة بـ48 ساعة من أجل التكيف على الأجواء والظروف المحيطة بالمباراة، والتحضير للمباراة بشكل جيد، في ظل رغبة الجهاز الفني فى حسم المباراة جيدا وتحقيق نتيجة إيجابية تساهم في حسم صعود الأهلي إلى دور الثمانية الأفريقي.

وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخراً فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.