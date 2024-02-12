شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 12 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 12 / 2 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: اتحاد الكرة يعلن إقامة نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك بالسعودية 8 مارس، وطاقم حكام مصري لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

لا يزال موقف الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي من اللحاق بمباراة ميدياما الغاني يوم 23 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، غامضا، في ظل شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية. اتحاد الكرة يعلن إقامة نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك بالسعودية 8 مارس أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إقامة نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك يوم 8 مارس المقبل فى مدينة الرياض بالسعودية. تدريبات إضافية للاعبى الزمالك بعد ودية الفيوم خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية عقب مباراة الفيوم الودية، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب نادي البنك الأهلي.

أكد محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن المرحلة المقبلة ستكون جميع المباريات القوية فى مسابقة الدوري المصري الممتاز بطاقم تحكيم مصري، ولا يوجد أى تفكير باستقدام طاقم أجنبي.

تأكد غياب ثمانية لاعبين عن قائمة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لمباراته بالجولة الثانية عشر من الدوري والتي تجمعه مع الجونة في الرابعة عصر غد الثلاثاء باستاد برج العرب.

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الفيوم بأربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التى أقيمت على ملعب نادي البنك الأهلي عصر اليوم.

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر فبراير الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ37 على التوالي ورقم 195 فى تاريخه. إصابة زياد كمال لاعب الزمالك الجديد فى العضلة الخلفية كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة زياد كمال لاعب الوسط في العضلة الخلفية، خلال مباراة ليفلز الودية التى أقيمت اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، فى إطار استعدادات الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

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