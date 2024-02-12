شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى المحترفين مجموعة الصعود بعد مباريات اليوم.. بتروجت متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، على صدارة ترتيب دورى المحترفين مجموعة الصعود، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه وادى دجلة وغزل المحلة أصحاب المركزين الثانى والثالث، بعد مباريات اليوم الأول من الجولة الأولى للمرحلة الثانية.

ترتيب دورى المحترفين مجموعة الصعود

1 بتروجت 46 نقطة

2 وادى دجلة 38 نقطة

3 غزل المحلة 38 نقطة

4 حرس الحدود 37 نقطة

5 لافيينا 36 نقطة

6 السكة الحديد 32 نقطة

7 بروكسى 32 نقطة

8 طنطا 30 نقطة

9 القناة 28 نقطة

10 راية 28 نقطة

وخطف نادى بتروجت تعادلا قاتلا مع حرس الحدود بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت، ضمن الجولة الأولى من المرحلة الثانية من منافسات دورى المحترفين المؤهلة للدورى الممتاز.

افتتح حرس الحدود الأهداف عن طريق هدف ذاتى من خالد أبو زيادة فى نفسه فى الدقيقة 34، وتعادل إسماعيل بامبا مهاجم بتروجت فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وحقق فريق بروسكى فوزا صعبا على وادى دجلة بهدف نظيف جاء عن طريق هدافه حسام جريشة فى الدقيقة 9 من بداية المباراة، ليحصد ثلاث نقاط مهم جدا فى بداية المرحلة الثانية.

وعاد فريق لافيينا بفوز قاتل من ملعب القناة بهدف نظيف جاء عن طريق محمد جبس فى الدقيقة 90 من ركنية متقنة، ليعود بالنقاط الثلاث نقاط.

وسقط فريق راية أمام السكة الحديد بهدفين نظيفين على ملعبه، جاء الهدف الأول عن طريق سعيدو وأضاف محمد النادى الهدف الثانى.

وحقق غزل المحلة فوزا كبيرا على فريق طنطا بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على استاد غزل المحلة، سجل أحمد رفعت "ريفو" القادم من زد فى الانتقالات الشتوية، هدفين، وتشارلز.