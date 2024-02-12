شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أندية غيرت المدربين قبل عودة الدورى.. الزمالك وبيراميدز الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت 8 أندية فى الدورى المصرى، تغيير القيادة الفنية منذ انطلاق الموسم الحالى 2023 /2024، لعدم تحقق النتائج التى ترجوها ورأت أن التغيير سيغير الوضع، والتى جاء فى مقدمتها الزمالك وبيراميدز.

ويعد نادى الداخلية أكثر الأندية فى الدورى التى أجرت تغييرات فى القيادة الفنية، حيث بدأ الموسم بميمي عبد الرازق ثم تعيين عبد الباقى جمال خلفا له، ثم تعيين هيثم شعبان بعد إقالته، وأخيرا أسندت المهمة إلى عمرو حسن.

ونستعرض 8 أندية قامت بتغيير المدربيبن فى السطور التالية..

الزمالك: رحل الكولومبى أوسوريو ثم تعيين معتمد جمال ثم التعاقد مع البرتغالى جوميز.

بيراميدز: رحيل البرتغالى جايمى باتشيكو وتعيين الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش

المقاولون العرب: رحيل شوقى غريب ثم التعاقد مع محمد عودة

إنبى: رحيل تامر مصطفى وإعلان سيد ياسين مديرا فنيا

فيوتشر: رحيل البرتغالي ريكاردو فورموسينيو والتعاقد مع حسام حسن ثم تعينن تامر مصطفى بدلا من العميد لتدريب منتخب مصر.

البنك الأهلى: رحيل القبرصى بابافاسيليو وتعيين طارق مصطفى

فاركو: رحيل البرتغالي برونو روماو، ثم خالد جلال، ثم تولى أحمد خطاب القيادة الفنية بعد رحيل خالد جلال

الداخلية: ميمى عبد الرازق ثم هانى عبد الباقى ثم هيثم شعبان، ويتولى عمرو حسن القيادة الفنية الحالية