شكرا لقرائتكم خبر مدرب لايبزج: لا أصدق غياب بيلينجهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد ماركو روزه المدير الفني لنادي لايبزج الألماني أنه سيتيقن من عدم جاهزية صانع اللعب الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام للمشاركة مع فريقه ريال مدريد الإسباني خلال مواجهة الفريقين اليوم في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، فقط إذا لم يظهر اسمه في قائمة النادي الملكي.

وأصيب بيلينجهام بالتواء في الكاحل الأيمن خلال فوز الريال على جيرونا 4/صفر بالدوري الإسباني السبت.

وأوضح ريال مدريد أنه يتم متابعة عملية تعافي بيلينجهام عن كثب، وسط توقعات بغيابه عن مواجهة لايبزج.

لكن روزه، الذي سبق له تدريب بيلينجهام في صفوف بوروسيا دورتموند، غير مقتنع بذلك.

وقال روزه في تصريحات صحفية أمس «لن أصدق أنه لن يشارك إلا إذا لم يأت إلى الملعب، أعرف جود، سيفعل كل ما بوسعه للمشاركة في مباراة بدوري أبطال أوروبا».