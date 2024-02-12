اخبار الرياضه

مدرب لايبزج: لا أصدق غياب بيلينجهام

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر مدرب لايبزج: لا أصدق غياب بيلينجهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - أكد ماركو روزه المدير الفني لنادي لايبزج الألماني أنه سيتيقن من عدم جاهزية صانع اللعب الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام للمشاركة مع فريقه الإسباني خلال مواجهة الفريقين اليوم في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، فقط إذا لم يظهر اسمه في قائمة النادي الملكي.

وأصيب بيلينجهام بالتواء في الكاحل الأيمن خلال فوز الريال على جيرونا 4/صفر بالدوري الإسباني السبت.

وأوضح ريال مدريد أنه يتم متابعة عملية تعافي بيلينجهام عن كثب، وسط توقعات بغيابه عن مواجهة لايبزج.

لكن روزه، الذي سبق له تدريب بيلينجهام في صفوف بوروسيا دورتموند، غير مقتنع بذلك.

وقال روزه في تصريحات صحفية أمس «لن أصدق أنه لن يشارك إلا إذا لم يأت إلى الملعب، أعرف جود، سيفعل كل ما بوسعه للمشاركة في مباراة بدوري أبطال أوروبا».

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب لايبزج: لا أصدق غياب بيلينجهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا