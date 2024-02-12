مدرب لايبزج: لا أصدق غياب بيلينجهام

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وأصيب بيلينجهام بالتواء في الكاحل الأيمن خلال فوز الريال على جيرونا 4/صفر بالدوري الإسباني السبت.
وأوضح ريال مدريد أنه يتم متابعة عملية تعافي بيلينجهام عن كثب، وسط توقعات بغيابه عن مواجهة لايبزج.
لكن روزه، الذي سبق له تدريب بيلينجهام في صفوف بوروسيا دورتموند، غير مقتنع بذلك.
وقال روزه في تصريحات صحفية أمس «لن أصدق أنه لن يشارك إلا إذا لم يأت إلى الملعب، أعرف جود، سيفعل كل ما بوسعه للمشاركة في مباراة بدوري أبطال أوروبا».
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