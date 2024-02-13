شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبي يحدد موقف ديانج النهائي من موقعة بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع اليو ديانج لاعب وسط الأهلي لاختبار طبي خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفه النهائي من اللحاق بمباراة فريقه أمام شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل بالمباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

واشتكى ديانج من الإصابة بكدمة في الركبة خلال مشاركته في مباراة فريقه الودية يوم السبت الماضي ضمن التحضير لموقعة بلوزداد، حيث يحسم الاختبار الطبي موقفه النهائي من اللحاق بالمباراة أو استبعاده.

وقرر مسئولو النادى الاهلى تأجيل موعد سفر فريق الكرة للجزائر لمدة 24 ساعة، ومن المقرر أن تغادر البعثة القاهرة عصر الأربعاء المقبل بدلاً من غدا الثلاثاء، بناءً على رغبة الجهاز الفنى بقيادة السويسري مارسيل كولر.

واستقر كولر على خوض فريقه مراناً صباح الأربعاء قبل بدء رحلة السفر إلى الجزائر عصر نفس اليوم استعداداً لملاقاة شباب بلوزداد الجزائري فى دوري أبطال أفريقيا.

وفضل الجهاز الفني، بقيادة مارسيل كولر، السفر قبل موعد المباراة بـ48 ساعة من أجل التكيف على الأجواء والظروف المحيطة بالمباراة، والتحضير للمباراة بشكل جيد، في ظل رغبة الجهاز الفني فى حسم المباراة جيدا وتحقيق نتيجة إيجابية تساهم في حسم صعود الأهلي إلى دور الثمانية الأفريقي.

وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخراً فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.