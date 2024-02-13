شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 12 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الإثنين 12 / 2 / 2024 العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها تأجيل مباراته أمام البنك الأهلى بعد تحديد يوم 8 مارس موعدا لنهائى كأس مصر، بجانب غياب 10 لاعبين عنه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بدورى الأبطال.
تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك أمام البنك والجونة بسبب نهائى كأس مصر
قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بالتنسيق مع عامر حسين المشرف العام على المسابقات، تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك أمام البنك الأهلى والجونة في الأسبوع الـ15 من عمر الدورى المصرى والمقرر لهما يوم 9 مارس المقبل؛ بسبب إقامة نهائي كأس مصر يوم 8 من نفس الشهر في السعودية.
اتحاد الكرة يعلن إقامة نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك بالسعودية 8 مارس
أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إقامة نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك يوم 8 مارس المقبل فى مدينة الرياض بالسعودية.
محمد فاروق: طاقم حكام مصري لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك
أكد محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن المرحلة المقبلة ستكون جميع المباريات القوية فى مسابقة الدوري المصري الممتاز بطاقم تحكيم مصري، ولا يوجد أى تفكير باستقدام طاقم أجنبي.
تركي آل الشيخ: مهرجان ضخم لمباراة الأهلي والزمالك المقبلة
قال المستشار تركى آل الشيخ، إنه سيكون خلال الفترة المقبلة تعاون مشترك ومتجدد باستمرار مع وزارة الثقافة المصرية، مؤكدًا أنه سيجرى تدشين مهرجان ضخم على هامش مباراة الأهلي والزمالك المقبلة.
يبدأ التونسى محمد الضاوى كريستو لاعب النادى الأهلى اليوم، الاثنين، تنفيذ برنامجه التأهيلى فى التتش للتعافى من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.
تضاؤل فرص لحاق بيرسى تاو برحلة الأهلى للجزائر لمواجهة شباب بلوزداد
تضاءلت فرص لحاق الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الأهلى بمباراة فريقه المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها مساء الجمعة المقبل، بالجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، ويحتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد (5 نقاط).
الأهلي يطير إلى غانا من الجزائر لمواجهة ميدياما بعد تأجيل مباراة الطلائع
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على السفر إلى غانا من الجزائر مباشرة دون العودة للقاهرة عقب مواجهة شباب بلوزداد، المقرر إقامتها الجمعة المقبل، والمؤجلة من الجولة الرابعة فى منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا تجنباً للإجهاد والإرهاق.
يعاني فريق الأهلي من غيابات كثيرة ومؤثرة قبل مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري المحدد لها الجمعة المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تضرب الغيابات صفوف الفريق الأحمر ما بين الإصابة والراحة وعدم القيد الأفريقي.
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