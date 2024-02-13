شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 12 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد نادى الزمالك اليوم الاثنين 12 / 2 / 2024 العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها تأجيل مباراته أمام الجونة بالدورى المصرى بعد تحديد يوم 8 مارس موعدا لنهائى كأس مصر، بجانب فوز الفريق الأبيض على الفيوم وديا برباعية نظيفة.

جوميز يمنح لاعبى الزمالك راحة 24 ساعة بعد وديتى ليفلز والفيوم

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات، غدا الثلاثاء، بعدما خاض الأبيض مباراتين وديتين اليوم الإثنين أمام ليفلز والفيوم. الزمالك يهزم الفيوم 4 / 0 وديًا بـ"هاتريك" زيزو وهدف أوباما فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الفيوم بأربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التى أقيمت على ملعب نادي البنك الأهلي عصر اليوم. عبد الله السعيد وشيكابالا وزيزو فى تشكيل الزمالك فى ودية الفيوم أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تشكيل الفريق لمباراة الفيوم الودية، المقرر لها بعد قليل على ملعب البنك الأهلي، في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري.

تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك أمام البنك والجونة بسبب نهائى كأس مصر

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بالتنسيق مع عامر حسين المشرف العام على المسابقات، تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك أمام البنك الأهلى والجونة في الأسبوع الـ15 من عمر الدورى المصرى والمقرر لهما يوم 9 مارس المقبل؛ بسبب إقامة نهائي كأس مصر يوم 8 من نفس الشهر في السعودية.

اتحاد الكرة يعلن إقامة نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك بالسعودية 8 مارس

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إقامة نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك يوم 8 مارس المقبل فى مدينة الرياض بالسعودية. محمد فاروق: طاقم حكام مصري لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك أكد محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن المرحلة المقبلة ستكون جميع المباريات القوية فى مسابقة الدوري المصري الممتاز بطاقم تحكيم مصري، ولا يوجد أى تفكير باستقدام طاقم أجنبي.

تركي آل الشيخ: مهرجان ضخم لمباراة الأهلي والزمالك المقبلة